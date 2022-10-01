Власти ФРГ пожаловались на нежелание немцев экономить газ

Высокий уровень потребления газа частными немецкими домохозяйствами грозит дефицитом голубого топлива предстоящей зимой, заявил в интервью для Frankfurter Allgemeine глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер.

По его словам, даже несмотря на резко возросшие цены на данный вид топлива уже сейчас потребление превышает прошлогодние показатели на 15%, а планировалась экономия на 20%.

«"Кусающиеся" цены приводят к значительному сокращению производства. Германия организовала поставки СПГ из многих уголков мира, но всего этого недостаточно, чтобы заменить российское топливо», — добавил глава федерального агентства.

Поставкам российского газа в ФРГ сначала препятствовали санкционные задержки в ремонте и возврате оборудования для газопровода, а в конце сентября на всех нитках «Северного потока» и «Северного потока-2» произошли взрывы, полностью остановившие работу газопроводов.