Власти Эстонии угрожают закрытием монастырей за отказ выйти из подчинения РПЦ

Эстонские власти рассматривают вариант с закрытием монастырей, если они откажутся выйти из подчинения Русской православной церкви. Об этом заявил глава МВД республики Лаури Ляэнеметс — его выступление появилось в новостях Эстонского национального телерадиовещания.

Так, министр посетил Пюхтицкий монастырь, чтобы убедить его выйти из подчинения Московскому патриархату. Министр представил его руководству позицию Правительства Эстонии, однако, заверил, что приходы смогут вынести решение самостоятельно.

«Те, кто напрямую подчинен патриарху Кириллу, то есть Москве, могут столкнуться с проблемой — но если они сами не примут каких-либо решений и государство в какой-то момент вынуждено будет через суд ходатайствовать о принудительном прекращении деятельности, то вопрос может усложниться, но решения, безусловно, можно найти и там», — уверен министр внутренних дел.

Ранее в Ляэнеметс уже хотел выступить с инициативой о признании Московского патриархата террористической организацией. Главная цель — запретить его деятельность на территории страны.