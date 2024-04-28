Власти Эстонии предложили закрывать по ночам еще один КПП на границе с Россией

Власти Эстонии предложили закрывать по ночам погранпункт «Койдула» на границе с Россией после того, как аналогичное решение было принято в отношении КПП «Нарва-1». Об этом передает РИА Новости.

«Для этого есть две причины. Во-первых, более эффективное выполнение санкций. Транспортные потоки сократились, и мы не должны держать границу с Россией открытой в ночное время, – пояснил сообщил министр финансов Март Вырклаэв. – Во-вторых, конечно, здесь есть и определенная экономия. Да, поскольку речь идет только о ночном режиме работы, то она небольшая, но если больше не разумно постоянно держать границу открытой, то любая экономия приветствуется».

Власти эстонской Сетомаа считают, что из-за этого решения может пострадать бюджет волости. Кроме того, инициатива может негативно сказаться на гражданах республики, работающих на предприятиях, действующих на приграничных территориях.

В апреле эстонские власти решили перевести работу КПП «Нарва-1» с круглосуточного режима на сокращенный — с начала мая переход между эстонской Нарвой и российским Ивангородом будет открыт ежедневно с 7 утра и до 11 часов вечера.