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Ру Тат
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Происшествия
4 сентября 2022  09:00

Власти Энергодара: Снаряд ВСУ пробил энергоблок атомной станции в Запорожье

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В ходе очередного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины один из артиллерийских снарядов попал в энергоблок Запорожской АЭС, которая находится неподалеку от Энергодара. Попадание – сквозное, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Александр Волга.

« [Энергоблок] нерабочий, который сейчас пока не находится в рабочем состоянии», – пояснил Волга ТАСС. Он подчеркнул, что система безопасности энергоблоков имеет структуру, которую невозможно нарушить одним попаданием, но угроза сохраняется.

«Из чего они в следующий раз догадаются стрельнуть? Нужно принимать какие-то решения в рамках всех этих мероприятий», – добавил он.

Радиационный фон на территории атомной станции, по словам главы ВГА, находится в норме.

Напомним, в регулярных обстрелах ЗАЭС, которая находится под контролем России, Москва и Киев обвиняют друг друга. В четверг ЗАЭС и Энергодар посетила миссия МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси, заявившим,  что целостность сооружений станции «вызывает беспокойство». На станции временно остались представители миссии.

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