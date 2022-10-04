Власти Елабуги оплатят дошкольное образование детей мобилизованных

Власти Елабуги продолжают прорабатывать меры поддержки мобилизованных из района граждан и их детей. Семьи мобилизованных, где воспитываются несовершеннолетние дети, будут освобождены от платы за питание в школе, а также смогут бесплатно посещать детский сад.

С 4 октября сотрудники Управления образования составят списки тех, кто нуждается в поддержке.

«На данный момент идет закрепление за семьями кураторов, которые с сегодняшнего дня будут знакомиться с родными мобилизованных елабужан, выявлять потребности и нуждаемость, чтобы оказать адресную помощь. Каждый куратор должен будет регулярно созваниваться с подопечной семьей, оказывая поддержку. Помощь будет оказана своевременно», — рассказала «Татар-информу» руководитель пресс-службы Елабужского района Екатерина Сайбель.

На сегодняшней городской планерке глава Елабужского района Рустем Нуриев обратился к руководителям предприятий и учреждений, а также к главам сельских поселений и призвал их со всей ответственностью отнестись к проблемам семей мобилизованных, окружив их заботой и вниманием.

Как уточнили в администрации района, на сегодняшний день состоялось пять отправок мобилизованных.

Частичную мобилизацию в стране Президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября, специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля. Подробнее о принципах призыва можно прочитать в материале «Татар-информа».