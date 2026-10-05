Власти Елабуги назвали причину пожара в часовне в нацпарке «Нижняя Кама»

Сгорела часовня в нацпарке "Нижняя Кама"

Фото: © пресс-служба Елабужского района Татарстана

Власти Елабужского района Татарстана назвали возможную причину пожара в национальном парке «Нижняя Кама», в результате которого сгорела часовня, расположенная вблизи родника Святой ключ Пантелеймона целителя. По информации пресс-службы районной администрации, происшествие могло случиться из-за неосторожного обращения с огнем.

«Это тихое и светлое место дорого многим, поэтому разделяем грусть каждого. Сейчас районом рассматриваются варианты восстановления Часовни в кратчайшие сроки. Этот вопрос находится на личном контроле главы Рустема Нуриева», – заверили в администрации.