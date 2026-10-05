news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 5 октября 2026 12:24

Власти Елабуги назвали причину пожара в часовне в нацпарке «Нижняя Кама»

Читайте нас в
Власти Елабуги назвали причину пожара в часовне в нацпарке «Нижняя Кама»
Сгорела часовня в нацпарке "Нижняя Кама"
Фото: © пресс-служба Елабужского района Татарстана

Власти Елабужского района Татарстана назвали возможную причину пожара в национальном парке «Нижняя Кама», в результате которого сгорела часовня, расположенная вблизи родника Святой ключ Пантелеймона целителя. По информации пресс-службы районной администрации, происшествие могло случиться из-за неосторожного обращения с огнем.

«Это тихое и светлое место дорого многим, поэтому разделяем грусть каждого. Сейчас районом рассматриваются варианты восстановления Часовни в кратчайшие сроки. Этот вопрос находится на личном контроле главы Рустема Нуриева», – заверили в администрации.

#пожар в татарстане #нацпарк нижняя кама #елабужский район рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

ВС РФ усилят удары по вражеским объектам после заявления Зеленского

4 октября 2026

В Роспотребнадзоре прокомментировали болезнь сотрудницы противочумного института

4 октября 2026
Новости партнеров