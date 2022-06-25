Власти Елабуги будут выдавать гранты жителям на ремонт старых заборов

В Елабуге учредили грант главы Елабужского муниципального района на возмещение части затрат на ремонт стационарных ограждений, прилегающих к жилому помещению.

«В целях улучшения внешнего облика города елабужанам будут выдавать грант 50 тыс. рублей на ремонт старых заборов. Размер гранта 50 тыс. рублей на каждое домовладение. Глава Елабуги Рустем Нуриев ставит цель — изменить ситуацию, придать городу более эстетичный вид», — пояснила «Татар-информу» пресс-секретарь администрации Екатерина Сайбель.

Грант будет выдаваться елабужанам, домовладения которых имеют видимые повреждения заборов, портящих внешний вид города. Условием для установки новых стационарных ограждений является стилевое единство архитектурно-художественного образа, материалов и цветового решения.

«На грант могут претендовать все жители города, а не только его исторической части», — отметила собеседница агентства.