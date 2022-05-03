Власти Дрожжановского района поздравили вдов ветеранов Великой Отечественной войны

В преддверии 77-й годовщины Дня Победы глава Дрожжановского района Марат Гафаров встретился с вдовами ветеранов Великой Отечественной Войны. К поздравлениям присоединился замглавы Стародрожжановского сельского поселения Рамиль Низамов. Об этом пишет газета «Родной край».

Гости посетили долгожительниц и вдов ветеранов Великой Отечественной войны Назиру Салимзянову, Санию Алимову, Муслиму Хайруллину, Розу Юсупову, Нурлезиган Хузееву и Раузу Сиразетдинову. Представители администрации поинтересовались о здоровье женщин, попросили поделиться воспоминаниями о жизни в военное и послевоенное время. Хозяйки тепло встречали гостей и были очень тронуты вниманием.

«День Победы — это то, что объединяет нас. К большому сожалению, в этом году у нас в районе не осталось в живых ветеранов Великой Отечественной Войны. Поэтому наш долг и обязанность — хранить и беречь тех людей, которые были рядом с ними при жизни», — отметил Марат Гафаров.

Глава района вручил вдовам поздравительные адреса, цветы и праздничные подарки.

В Дрожжановском районе проживают 42 вдовы участников Великой Отечественной Войны и 169 тружеников тыла. Приветственные визиты проходят во всех поселениях района с участием руководителей района и глав сельских поселений.