Власти Донецка сообщили о пожаре в больнице, погиб один пациент

После обстрела в Калининском районе Донецка загорелась больница имени Калинина. Об этом написал в своем Telegram-канале глава города Алексей Кулемзин.

Мэр со ссылкой на очевидцев рассказал о возгорании 2-го и 6-го корпусов больницы, а также «о множестве раненых». Позднее корреспондент РИА Новости уточнил, что в результате обстрела пострадали три больничных корпуса.

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в свою очередь сообщил, что при обстреле корпуса №6 один человек получил тяжелые ранения, а неназванное число других людей — ранения средней степени тяжести.

Позднее Пушилин проинформировал, что тяжелораненый, получивший «черепно-мозговую и торакальную травмы», скончался.

Кулемзин же отчитался, что поврежденные корпуса больницы обследованы и очагов горения больше не обнаружено. «Об эвакуации пациентов за пределы корпусов речь не идет, их переводят в уцелевшие палаты», — пояснил он.

При этом представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (фактически не работает с 2017 года) заявило об обстреле Калининского и Ворошиловского районов со стороны села Тоненькое десятью ракетами из неназванной реактивной системы залпового огня. Утверждается, что это произошло около 20.14 по Москве.