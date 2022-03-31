Власти ДНР учредили администрацию Мариуполя

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин распорядился создать в Мариуполе, за который до сих пор идут ожесточенные бои, городскую администрацию.

«Указом Главы ДНР №108 от 31 марта 2022 года в Мариуполе создается местная администрация Донецкой Народной Республики – администрация города», — сообщается на официальном сайте ДНР.

Администрация главы ДНР должна разработать положение об администрации Мариуполя, ее структуру и штат. Официально зарегистрировать новый орган власти.

Мариуполь — город в Донецкой области Украины. До начала спецоперации ВС РФ город находился под контролем Киева.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины 24 февраля 2022 года. По данным руководства страны, Украина готовила нападение на Донецкую и Луганскую Народные республики.