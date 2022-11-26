Власти Днепра подтвердили, что в городе прозвучал взрыв

В украинском городе Днепре сегодня днем прогремел взрыв, в Днепропетровской области, столицей которой он является, была объявлена воздушная тревога.

«Сообщают о взрыве в Днепре. В области — воздушная тревога», — написало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале. Позднее оно выложило видео пожара, начавшегося после взрыва.

Информацию о взрыве подтвердил мэр Днепра Борис Филатов. «По предварительным данным, после прилета городские коммуникации и инфраструктура не пострадали. Есть автоматическое отключение нескольких ТП (трансформаторных подстанций — прим. Т-и)», — написал он в Telegram-канале.

Глава города уточнил, что детально о случившемся должна рассказать местная военная администрация, и добавил, что все аварийные службы уже выехали на место.

Россия начала наносить удары по критической инфраструктуре Украины 10 октября, после случившейся 8 октября диверсии на Крымском мосту. По версии ФСБ РФ, ее организовали украинские спецслужбы.

Недавно официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти Украины могут урегулировать ситуацию с ударами по энергетическим объектам, выполнив требования российской стороны и тем самым прекратив страдания своего народа.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля текущего года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Вскоре после начала боевых действий Роскомнадзор потребовал от отечественных СМИ освещать их ход, опираясь только на российские официальные источники.