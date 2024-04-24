Власти Чувашии решили отменить массовые мероприятия на Первомай и 9 Мая

Власти Чувашии в целях обеспечения безопасности граждан решили отменить массовые мероприятия в майские праздники. Об этом в своем телеграм-канале написал глава республики Олег Николаев.

«Не состоятся первомайская демонстрация, шествие „Бессмертного полка“, торжественное прохождение сводного полка, салют», — написал губернатор.

Николаев уточнил, что праздничные мероприятия будут проводиться в другом формате: на предприятиях проведут «маёвки», «Бессмертный полк» состоится онлайн, пройдут акции «Окна Победы», «Звонок ветерану» и пр.

«<...> Обязательно уделим внимание нашим ветеранам, — сказал глава республики. — Во избежание инцидентов необходимо соблюдать все меры безопасности, призываю быть бдительными. Берегите себя и своих близких».