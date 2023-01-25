Власти Чистополя: Снос памятника Ленину не планируется

Власти Чистополя не планируют сносить памятник Владимиру Ленину, находящийся возле городской пристани. Об этом сообщается в группе Чистопольского района во «ВКонтакте».

В пресс-службе администрации отметили, что туристическое будущее города невозможно представить без речной пристани, и в этом году возведение объекта началось.

«Строительство пристани можно с полной уверенностью назвать первым объектом программы реставрации исторического центра города, финансируемой банком БРИКС. Объект возводится за счет средств республиканского бюджета в порядке софинансирования программы. Два года шли проектно-изыскательские работы, обсуждение проекта. В ходе проектирования территории выяснилось, что в зону строительства пристани попал памятник В.И. Ленину, – говорится в сообщении. – Встал вопрос о переносе памятника. Специалисты, обследовавшие памятник, пришли к выводу, что при перевозке, скорее всего, он будет разрушен. Начали обсуждать вопрос его сноса. В первую очередь обратились в местное отделение КПРФ, наиболее представленную в городе организацию коммунистов. Согласовали вопрос в республиканском комитете. Только после согласования были продолжены проектные работы. Сегодня снос памятника не планируется».

Напомним, Новый банк развития БРИКС одобрил проект «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений» в Чистополе. Запланировано не только восстановление исторических объектов города, но и создание новых музеев, а также реконструкция пассажирской пристани. О том, как преобразит город набережная и как изменит Чистополь проект банка БРИКС, читайте в обзоре «Татар-информа».