Власти Челнов хотят сократить санитарно-защитную зону скотомогильника

Власти Набережных Челнов собираются уменьшить санитарно-защитную зону сибиреязвенного скотомогильника, расположенного в 2,5 километра южнее исчезнувшего села Новые Гардали. Исполком Автограда готов потратить на соответствующий проект более 1 млн 950 тыс. рублей, такая информация появилась на портале госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что подрядчику предстоит провести лабораторные исследования проб почвы, воды и воздуха, организовать обследование почвенных очагов сибирской язвы и комплексно оценить риск исходящей от них эпидемиологической опасности. Исполнителю также придется подготовить гидрогеологическое заключение о состоянии и защищенности подземных вод вместе с картой плана.

После этого проект обновленных границ скотомогильника должен получить положительное заключение от Управления Роспотребнадзора по Татарстану. Согласно СанПиН, сибиреязвенные скотомогильники относятся к объектам I класса опасности, ширина их санитарно-защитных зон не может быть менее одного километра. Из-за риска заражения там нельзя строить жилые дома, возводить спортивные сооружения, размещать зоны отдыха и так далее.

Село Новые Гардали Челнинского района ТАССР не упоминается в справочниках после 1966 года. В 1970-х годах его территория попала в зону строительства КАМАЗа.

Заявки принимаются до 29 марта, исполнителя определят 1 апреля. От подрядчика потребуется сразу после заключения контракта приступить к работе над проектом и завершить ее к 30 ноября текущего, 2024 года.