Власти Челнов рассматривают поставки трамваев из Белоруссии

Власти Набережных Челнов приступили к проработке второго этапа модернизации системы общественного транспорта — обновлению трамвайного парка. Об этом на аппаратном совещании сообщил мэр города Наиль Магдеев по итогам рабочего визита в Республику Беларусь.

По его словам, делегация города посетила Минск, где ознакомилась с производственными мощностями предприятия «Белкоммунмаш», специализирующегося на выпуске трамваев и троллейбусов. «Мы довольно подробно посмотрели производство, встретились с руководителями и специалистами предприятия, провели техническое совещание. Вся продукция, которую выпускает завод, нас устраивает как эксплуатантов», – отметил Магдеев.

Мэр подчеркнул, что в Набережных Челнах уже завершена масштабная программа обновления автобусного парка. В настоящее время на линии работают 217 автобусов, и задача по их обновлению решена. «Приступаем к следующему этапу – обновлению трамвайного парка», – заявил он.

При этом состояние электротранспорта остается проблемным. По данным городских властей, на балансе предприятия «Горкоммунтранс» находится около 100 трамваев, из которых 66 эксплуатируются уже порядка 39 лет при нормативном сроке службы 16 лет. «Цифры говорят сами за себя. Мы понимаем, какое качество предоставления услуг сегодня имеет место быть», – подчеркнул Магдеев.

Он напомнил, что решение о поддержке обновления трамвайных парков в городах Татарстана принято на уровне республики. Речь идет о Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. Власти Автограда рассчитывают на содействие руководства Татарстана в реализации проекта.

По оценке мэра, модернизация потребует значительных финансовых вложений. Стоимость одного трамвайного вагона составляет порядка 100 млн рублей, тогда как автобус обходится примерно в 18 млн рублей. «Это серьезные ресурсы, не менее затратные, а возможно, и более затратные, чем обновление автобусного парка», – отметил он.

Вместе с тем городские власти считают трамвай одним из наиболее перспективных видов транспорта. «Это самый экономичный, экологичный и быстрый вид общественного транспорта», – сказал Магдеев. Он добавил, что в Набережных Челнах для трамваев предусмотрены выделенные линии, что позволяет обеспечивать высокую скорость движения вне зависимости от дорожной ситуации.

Отдельное значение трамвайный транспорт имеет для перевозки работников промышленных предприятий, в том числе ПАО «КАМАЗ». «Город и КАМАЗ неразрывно связаны, и для жителей, и для работников предприятий должны быть созданы комфортные условия передвижения», – подчеркнул мэр.

Он также отметил, что обновление подвижного состава станет лишь частью комплексной модернизации, включающей развитие рельсового и электрического хозяйства.

В ходе визита делегация Набережных Челнов также ознакомилась с опытом благоустройства Минска и приняла участие в памятных мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне, возложив цветы к Вечному огню.