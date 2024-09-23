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Общество 23 сентября 2024 08:26

Власти Челнов рассказали о старейших жителях города в возрасте старше 100 лет

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В Набережных Челнах проживают 19 жителей, достигших 100 лет, из них: 17 женщин и двое мужчин — участники Великой Отечественной войны. Всего в городе — 565 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом на аппаратном совещании сообщил заместитель руководителя исполкома Винер Харисов.

По словам спикера, самая старшая из граждан «золотого» возраста — Василиса Шахматова, она проживает в Комсомольском районе, ей 106 лет.

Старший долгожитель — Иван Канидиев, ему 103 года, он живет в Автозаводском районе города.

По данным Пенсионного фонда, в Челнах страховую пенсию получают 126 730 человек. На надомном социальном обслуживании состоят 519 одиноко проживающих граждан пожилого возраста.

В «Набережночелнинском доме-интернате для престарелых и инвалидов» постоянно проживают 68 человек.
По итогам 8 месяцев более 42 тысяч лиц старше 65 лет прошли диспансеризацию.

#Набережные Челны
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