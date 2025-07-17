Власти Челнов провели проверку после инцидента с непристегнутыми посетителями аттракциона

‎В Парке культуры и отдыха в Набережных Челнах провели служебную проверку после инцидента с оператором аттракциона, который не пристегнул пассажиров к опасной конструкции.

Согласно информации из социальных сетей, работник парка уже начал запуск аппарата, но в последний момент услышал крик одной из девушек. Предположительно, он забыл закрепить людей в креслах. Механизм аттракциона остановили, никто не пострадал.

«По факту произошедшего проведена служебная проверка. Оператор данного аттракциона привлечен к дисциплинарному взысканию. Администрацией МУП „Парк культуры и отдыха” была проведена внеплановая проверка по технике безопасности, усилены меры эксплуатации аттракционов», – сообщили представители парка.