news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 17 июля 2025 09:01

Власти Челнов провели проверку после инцидента с непристегнутыми посетителями аттракциона

Читайте нас в
Телеграм

‎В Парке культуры и отдыха в Набережных Челнах провели служебную проверку после инцидента с оператором аттракциона, который не пристегнул пассажиров к опасной конструкции.

Согласно информации из социальных сетей, работник парка уже начал запуск аппарата, но в последний момент услышал крик одной из девушек. Предположительно, он забыл закрепить людей в креслах. Механизм аттракциона остановили, никто не пострадал.

«По факту произошедшего проведена служебная проверка. Оператор данного аттракциона привлечен к дисциплинарному взысканию. Администрацией МУП „Парк культуры и отдыха” была проведена внеплановая проверка по технике безопасности, усилены меры эксплуатации аттракционов», – сообщили представители парка.

#Набережные Челны #аттракционы #парк
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Чудеса индустрии: как Татарстан выдал максимум в промышленности за полтора года

Чудеса индустрии: как Татарстан выдал максимум в промышленности за полтора года

16 июля 2025
Патрушев вручил Зеленодольскому судостроительному заводу орден «За доблестный труд»

Патрушев вручил Зеленодольскому судостроительному заводу орден «За доблестный труд»

16 июля 2025