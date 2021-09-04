Власти Челнов объяснили, почему поливальная машина мыла бордюры в дождь

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Руководитель муниципального унитарного предприятия Набережных Челнов «Предприятие автомобильных дорог» Марат Анисимов прокомментировал ситуацию с поливальной машиной, которая мыла бордюры в дождь.

В аккаунте газеты «Челнинские известия» в соцсети Instagram Анисимов рассказал, что на этом участке дороги поверхность асфальта была загрязнена наносным грунтом и глиной. На своих колесах их привезли грузовые машины с близлежащих строек.

«Подобный тип мусора мог способствовать засору ливневых канализаций и не был бы смыт только дождем. Поэтому дорожниками было принято решение промыть дорогу под напором», — пояснил руководитель.

«Правильно делают... отмокшая дорога очищается намного легче!», «Скорее всего, мусор убирают вдоль бордюров. Каждое утро вижу», — добавили подписчики.

Ранее видео со спецмашиной появилось в социальных сетях и вызвала насмешки пользователей сети. «Видите, как актуально, в дождь помыть дорогу — самое то», — заметил автор видео.