В Челнах чиновник посетил семью, из которой добровольцем ушел один из братьев-близнецов

Сегодня глава Центрального района Набережных Челнов Эдуард Фаттахов побывал в семье военнообязанного Ленара Максутова. Один из двоих сыновей-близнецов Элеоноры Максутовой решил принять участие в специальной военной операции на Украине в качестве добровольца. Фото и видео опубликованы в Telegram-канале Автограда.

Женщина рассказала, что у нее двое сыновей: Динар и Ленар. «Динар уже женат. А Ленар пошел добровольцем. Он даже не признался сразу, сообщил буквально перед отправкой. Вчера навестили его в танковом училище, он этому был очень доволен, до отъезда планируем еще раз увидеть», — пояснила она.

Эдуард Фаттахов попросил Элеонору записать его личный номер, чтобы сообщать обо всех вопросах, какие могут возникнуть, если потребуется помощь — организационная или бытовая.

«Мы должны быть сплочены сегодня с вами, чтобы не было бюрократических проволочек. Есть такое понятие — чувство старшего брата. Может быть, помощь его не понадобится, но вы знаете, что он вас поддержит», — сказал чиновник.

Эдуард Фаттахов заметил, что с семьей Максутовых он знаком уже некоторое время. Несколько лет назад Фаттахов помог Максутовым с жильем, организовал место в общежитии, чтобы маленькие дети не жили в садовом обществе. Сейчас глава района намерен продолжать помогать семье.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля этого года. Президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации 21 сентября. Как она проходит в городах и селах Татарстана, читайте в материале «Татар-информа».