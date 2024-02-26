Власти Челнов направили 196 млн рублей на соцобъекты, которые сэкономили на закупках

Благодаря электронным торгам экономия бюджетных средств Набережных Челнов ежегодно растет. Начальник отдела муниципального заказа исполкома Автограда Марсель Хайрутдинов доложил, что экономия по результатам конкурентных процедур в прошлом году достигла 196 млн рублей — эти средства были направлены на проекты социальной сферы.

«За 12 месяцев 2023 года было реализовано 39 лотов на продажу и аренду земельных участков. При начальной цене 109 млн рублей цена по итогам аукционов выросла в 2,5 раза и составила 268 млн рублей, дополнительно в бюджет поступило 159 млн рублей», — отметил докладчик.

В прошлом году также были проведены аукционы на право установки 12 объектов торговли и 60 сезонных нестационарных торговых объектов с начальной ценой 2,1 млн рублей. Благодаря проведению электронных торгов начальная стоимость выросла более чем в три раза, до 6,8 млн рублей. В бюджет города дополнительно поступило 4,6 млн рублей.

По словам докладчика, в 2023 году по сравнению с 2022 годом удалось сэкономить больше на 18 млн рублей, а по сравнению с 2021-м — больше на 63 млн рублей. За счет укрупнения закупок в 2023 году удалось дополнительно сэкономить почти 57 млн рублей бюджетных средств. В 2022 году такая экономия составляла всего 8 млн рублей.

Всего же муниципальные заказчики города в прошлом году заключили около 23 тыс. договоров на сумму 7,8 млрд рублей.