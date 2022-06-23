Власти Челнов ищут источник финансирования для новой трамвайной ветки в Замелекесье

Мэрия Набережных Челнах ищет источник финансирования на строительство новой трамвайной ветки в крупном микрорайоне Замелекесье. Об этом на IV заседании горсовета сообщил мэр Автограда Наиль Магдеев.

По словам градоначальника, на первый этап строительства требуется более 1,3 млрд рублей без учета подвижного состава: это только пути и остановки, а точнее 20 км путей.

«Источников пока нет, будем искать. Дорогу осилит идущий. Будем ходатайствовать, чтобы включиться в республиканские и федеральные программы. Микрорайон большой. Сегодня там проживают свыше 42 тыс. человек, а будет свыше 50 тыс. Будем работать с руководством республики, чтобы проект был реализован», — сказал градоначальник.

Проектно-сметная документация подготовлена, прошла госэкспертизу. «Жители города должны иметь хорошую транспортную доступность. Проект большой, нужный и важный», — резюмировал Наиль Магдеев.