Власти Бурятии с понедельника снимают ряд коронавирусных ограничений

Власти Бурятии с понедельника снимают ряд ограничений по Covid-19. Об этом сказано на портале Правительства республики.

«Уровень заболеваемости в республике остается высоким, однако коечного фонда для пациентов с Covid-19 достаточно из-за преобладания легких форм заболевания. Из 2 397 коек занято 80%. Иммунная защита населения сформировалась благодаря вакцинации», — говорится в сообщении.

С сегодняшнего дня возобновится работа детских развлекательных центров и игровых зон — заполняемость не более 50%, также посетители должны соблюдать социальную дистанцию, а персонал — иметь сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании.

В штатном режиме начнут работать школы, ссузы и вузы. На дистанте останется Байкальский государственный университет.

Также можно будет проводить спортивные соревнования, включенные в Единый календарный план спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Разрешены занятия физкультурой и спортом, однако с различными ограничениями в зависимости от вида спорта и спортобъекта.

Возобновится работа компьютерных клубов, но при заполняемости не более 50% и наличии у персонала и совершеннолетних посетителей документации о вакцинации или о перенесенном заболевании.

Ряд ограничений еще сохранится. Так, до 21 февраля все еще приостановлена работа ночных клубов и действует ограничение на оказание развлекательных услуг организациями общепита и банкетными залами. До этого времени сохранится режим работы заведений общепита до 23 часов.