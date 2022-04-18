Власти Буинского района опровергли информацию о случаях вандализма на кладбище

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Администрация Буинского района Татарстана прокомментировала вырубку деревьев на православном кладбище, а также опровергла информацию о случаях вандализма, в которых представителей власти обвинил местный житель.

Сегодня во «ВКонтакте» появилась публикация, в которой говорилось о якобы произошедших случаях надругательства над могилами умерших. По словам автора публикации, пожелавшим остаться анонимом, были сломаны кресты и таблички, погнуты ограды, могилы завалены мусором. Помимо этого, житель сообщил, что с зимы на кладбище началась капитальная вырубка деревьев, а чиновник, по информации анонима, получил премию в 500 тыс. рублей за «благоустройство» кладбища. К обращению автор приложил фотографии «очевидцев».

Представители власти Буинского района в комментарии под постом отметили, что в администрацию муниципалитета поступали обращения о заброшенном состоянии православного кладбища, поэтому и было принято решение провести работу по благоустройству. При этом ни одного обращения в органы местного самоуправления от родных захороненных о порче надгробий на территории православного кладбища не поступало.

«Уже этой зимой проводилась вырубка старых разросшихся деревьев, которые постепенно вывозили с территории кладбища. Информация о проведении данных работ была заранее доведена до прихожан Троицкого собора и всех православных города. Несмотря на это, к сожалению, найти всех родных похороненных на данном кладбище невозможно. К тому же многие могилы давно заброшены, в связи с этим внешний вид некоторых оград деформирован, что усложняет ситуацию с содержанием мест захоронений. Видимо, это и напугало несведущих посетителей кладбища, о которых говорится в статье. Спешим успокоить всех неравнодушных — тут нет никакого вандализма!» — отмечается в сообщении.

Также вдоль ограждений кладбища власти планируют высадить сосны. Это будет сделано для облагораживания внешнего вида, так как кладбище расположено в центре города. Горожане могут принять участие в высадке деревьев.

В администрации добавляют, что в городе и районе уделяется большое внимание содержанию местных кладбищ. Так, в 2020 и 2021 годах совместно с жителями района, родственниками умерших, было благоустроено старое татарское кладбище.