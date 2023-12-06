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Власти Буинска получили благодарственное письмо за достойную службу бойцов на СВО
Супруга участника специальной военной операции принесла благодарственное письмо в адрес администрации Буинска. Айгуль Афанасьева недавно съездила к супругу и лично привезла благодарность от командования.
«Сегодня встретился с Айгуль Афанасьевой, супруг которой в настоящее время служит в зоне СВО. Отрадно, что наших бойцов высоко ценят в войсковых частях, где они служат. И здорово, что благодарности приходят и в наш адрес», — рассказал глава района Ранис Камартдинов.
В благодарственном письме говорится, что ефрейтор Айрат Афанасьев и сержант Александр Буркин достойно выполняют свой воинский долг, мужественно переносят все тяготы военной службы, являются примерами для сослуживцев в повышении служебного мастерства и надежными защитниками Отечества.
Ранис Камартдинов и сам навещал семью Афанасьевых в Буинске, когда супруг проходил боевое слаживание в Казани. «Айгуль сейчас самостоятельно ведет все домашние дела, воспитывает дочку и сына. Успевает и каждые выходные посещать супруга в Казани. Айрат условиями проживания доволен, благодарит район за поддержку. Сын весь в отца — даже если больно ударяется или падает, то никогда не жалуется, ведь так учит папа», — писал он тогда в своем Telegram-канале.
Кроме того, глава сообщил, что в ближайшие дни состоится очередная отправка помощи в зону СВО. В посылки в очередной раз включили всё необходимое для солдат, а главное — это тепло и внимание.
Фото: пресс-служба Буинского района РТ.
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