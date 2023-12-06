Власти Буинска получили благодарственное письмо за достойную службу бойцов на СВО

Супруга участника специальной военной операции принесла благодарственное письмо в адрес администрации Буинска. Айгуль Афанасьева недавно съездила к супругу и лично привезла благодарность от командования.

«Сегодня встретился с Айгуль Афанасьевой, супруг которой в настоящее время служит в зоне СВО. Отрадно, что наших бойцов высоко ценят в войсковых частях, где они служат. И здорово, что благодарности приходят и в наш адрес», — рассказал глава района Ранис Камартдинов.

В благодарственном письме говорится, что ефрейтор Айрат Афанасьев и сержант Александр Буркин достойно выполняют свой воинский долг, мужественно переносят все тяготы военной службы, являются примерами для сослуживцев в повышении служебного мастерства и надежными защитниками Отечества.

Ранис Камартдинов и сам навещал семью Афанасьевых в Буинске, когда супруг проходил боевое слаживание в Казани. «Айгуль сейчас самостоятельно ведет все домашние дела, воспитывает дочку и сына. Успевает и каждые выходные посещать супруга в Казани. Айрат условиями проживания доволен, благодарит район за поддержку. Сын весь в отца — даже если больно ударяется или падает, то никогда не жалуется, ведь так учит папа», — писал он тогда в своем Telegram-канале.

Кроме того, глава сообщил, что в ближайшие дни состоится очередная отправка помощи в зону СВО. В посылки в очередной раз включили всё необходимое для солдат, а главное — это тепло и внимание.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.