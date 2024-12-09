Власти Бугульмы: Видео с учительницей, заставившей смыть макияж, снято три года назад

В Администрации Бугульминского района прокомментировали инцидент, который произошел в бугульминской школе №16. Информация появилась в официальной группе администрации «Вконтакте».

Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором учительница этой школы насильно заставляет ученицу смыть макияж, при этом девочка плачет.

Как сообщили представители районной администрации, запись была сделана около трех лет назад. Сейчас управление образования проводит проверку в отношении учителя. Кроме того, прокуратура Бугульмы организовала собственное расследование данного инцидента.

В администрации подчеркнули, что в настоящее время педагог преподает алгебру и геометрию, имеет более чем 30-летний опыт работы и является классным руководителем. Ранее никаких претензий или жалоб на нее не поступало.