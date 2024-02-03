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Власти Бельгии предложили восстановить Украину, используя «замороженные» активы России
В Бельгии власти предложили западным «коллегам» и странам G7 изъять российские активы в пользу Украины.
Согласно их инициативе, предлагается выпускать долговые обязательства и с их помощью привлекать деньги, на которые будут восстанавливать Украину. Активы РФ, в свою очередь, выступят в качестве гарантии погашения долга, пишет ТАСС. Уточняется, что коалиция стран - союзников Киева потребует от Москвы погасить долг по выпущенным обязательствам, а если власти РФ откажутся, то замороженные активы изымут. При этом таким решением планируют обойти некоторые юридические моменты, препятствующие конфискации активов России, и решить вопрос, касающийся того, что произойдет с суверенными активами РФ.
Ранее о подобной мере использования российских активов упоминал премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо. Тогда его предложение стало некой «попыткой поиска компромисса между разными точками зрения у ЕС и G7».
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