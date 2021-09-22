Власти Башкирии вновь начали вводить антиковидные ограничения

В соседнем с Татарстаном Башкортостане власти вновь начали вводить Covid-ограничения. Они коснутся посещения спортивных мероприятий в закрытых помещениях и учреждений культуры. Кроме того, часть школьников в 12 районах республики переведут на дистант на две недели. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

По информации агентства, дистанционное обучение будет введено на 14 дней с 22–23 сентября в ряде школ 12 районов республики. На удаленку уйдут учащиеся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 10-х классов. Мера принята из-за высокой заболеваемости детей, в том числе и коронавирусом. В республиканском Минобразе подчеркнули, что решение о переводе учеников на дистант принимает муниципальный оперативный штаб «с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в каждой школе».

Ограничения коснутся и посещения учреждений культуры. Посетить подведомственные Минкульту заведения с 27 сентября можно будет только при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации против Covid-19 либо справки о перенесенном заболевании. На входе также можно предъявить справку о противопоказаниях к вакцинации против коронавируса.

Кроме того, в Башкирии до 1 ноября введено ограничение на посещение зрителями спортивных мероприятий в закрытых помещениях.