news_header_top_970_100
Российский Красный Крест собрал для пострадавших в казанской школе 73 млн рублей
Российский Красный Крест собрал для пострадавших в казанской школе 73 млн рублей
В Татарстане в этом сезоне пройдет порядка 600 тренировок по проекту «Зеленый фитнес»
Госсовет Татарстана обратится в Госдуму по ограничению оборота оружия
Госсовет Татарстана обратится в Госдуму по ограничению оборота оружия
Ру Тат
news_header_bot_970_100
18 мая 2021  17:10

Власти Башкирии рассматривают вопрос допуска родителей на выпускные в школах и детсадах

news_top_970_100

Рассмотреть возможность ослабления коронавирусных ограничений на выпускных в детских садах и школах пообещал глава Башкортостана Радий Хабиров. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

С предложением о смягчении ограничительных мер на период выпускных выступило региональное отделение партии «Единая Россия». Башкирские единороссы отметили, что при проведении мероприятия на улице или в помещении достаточно соблюдать дистанцию и находиться в маске. Для мероприятий, проводимых в помещениях, на которых присутствуют более 50 человек, необходимо еще иметь справку от терапевта об отсутствии инфекционных заболеваний. 

Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях отметил, что всегда прислушивается к мнению жителей, однако «предложение требует экспертного обсуждения с медицинским сообществом». «Вопрос вынесем на ближайшее заседание оперштаба и примем обоснованное решение. Но к выпускным мы примем решение, это точно», — написал глава республики.

Ранее республиканский оперативный штаб принял решение, что родители смогут посетить последние звонки и выпускные при наличии сертификата о вакцинации против Covid-19 или справки о наличии антител к этой инфекции.

детсады коронавирус выпускные балы школьные выпускные
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное