Власти Башкирии рассматривают вопрос допуска родителей на выпускные в школах и детсадах

Рассмотреть возможность ослабления коронавирусных ограничений на выпускных в детских садах и школах пообещал глава Башкортостана Радий Хабиров. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

С предложением о смягчении ограничительных мер на период выпускных выступило региональное отделение партии «Единая Россия». Башкирские единороссы отметили, что при проведении мероприятия на улице или в помещении достаточно соблюдать дистанцию и находиться в маске. Для мероприятий, проводимых в помещениях, на которых присутствуют более 50 человек, необходимо еще иметь справку от терапевта об отсутствии инфекционных заболеваний.

Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях отметил, что всегда прислушивается к мнению жителей, однако «предложение требует экспертного обсуждения с медицинским сообществом». «Вопрос вынесем на ближайшее заседание оперштаба и примем обоснованное решение. Но к выпускным мы примем решение, это точно», — написал глава республики.

Ранее республиканский оперативный штаб принял решение, что родители смогут посетить последние звонки и выпускные при наличии сертификата о вакцинации против Covid-19 или справки о наличии антител к этой инфекции.