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Власти Башкирии организуют похороны дезертира, угрожавшего взорвать гранату в Уфе
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что возьмет на себя организацию похорон военнослужащего, угрожавшего взорвать гранату на Нагаевском шоссе в пригороде Уфы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики.
Хабиров также выразил соболезнование родным и близким погибшего в СИЗО военнослужащего и отметил, что берет на себя организацию его похорон.
Напомним, 2 августа военнослужащий, которого везли на судебно-психиатрическую экспертизу, сбежал и угрожал взорвать гранату на трассе в Уфе.
Мужчина сдался полицейским после разговора с Хабировым, который прибыл на место.
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