Власти Башкирии организуют похороны дезертира, угрожавшего взорвать гранату в Уфе

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что возьмет на себя организацию похорон военнослужащего, угрожавшего взорвать гранату на Нагаевском шоссе в пригороде Уфы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Хабиров также выразил соболезнование родным и близким погибшего в СИЗО военнослужащего и отметил, что берет на себя организацию его похорон.

Напомним, 2 августа военнослужащий, которого везли на судебно-психиатрическую экспертизу, сбежал и угрожал взорвать гранату на трассе в Уфе.

Мужчина сдался полицейским после разговора с Хабировым, который прибыл на место.