Власти Башкирии намерены вложить в модернизацию трамвайной сети Уфы 27,5 млрд рублей

На модернизацию трамвайной сети Уфы могут направить 27,5 млрд рублей. Соответствующее соглашение — о защите и поощрении капиталовложений — проект по модернизации трамвайной сети Уфы подписало Правительство Башкортостана на федеральном уровне. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве сообщил первый вице-премьер — министр экономического развития и инвестиционной политики республики Рустам Муратов, передает ИА «Башинформ».

Соглашение также предусматривает возмещение расходов на создание транспортной, энергетической, коммунальной, социальной и цифровой инфраструктуры. Для объектов обеспечивающей инфраструктуры объем возмещаемых затрат составляет до 50%, для объектов сопутствующей инфраструктуры — до 100%.

Муратов добавил, что в настоящее время на стадии проработки находятся три инвестиционных проекта с объемом 17,5 млрд рублей.

3 июня на Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о сотрудничестве между правительством республики и Госкорпорацией развития ВЭБ.РФ. Документ поможет Башкортостану модернизировать сеть пассажирских перевозок в Уфе.

