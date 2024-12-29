Власти Азербайджана вдвое сократили срок пребывания для россиян с 2025 года

Власти Азербайджана ограничат пребывание россиян без на территории республики. Максимальный срок нахождения в стране составит 90 дней за календарный год. Новые правила начнут действовать уже с 1 января 2025-го, следует из постановления кабинета министров республики.

Уточняется, что прописанные нормы коснутся как граждан РФ, так и людей без гражданства, но постоянно проживающих в России.

До этого жители РФ могли находиться в Азербайджане без визы не больше 90 дней в течение 6 месяцев, то есть 180 дней в году. После вступления в силу данного постановления срок нахождения для россиян сократится в два раза.