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Власти Азербайджана вдвое сократили срок пребывания для россиян с 2025 года
Власти Азербайджана ограничат пребывание россиян без на территории республики. Максимальный срок нахождения в стране составит 90 дней за календарный год. Новые правила начнут действовать уже с 1 января 2025-го, следует из постановления кабинета министров республики.
Уточняется, что прописанные нормы коснутся как граждан РФ, так и людей без гражданства, но постоянно проживающих в России.
До этого жители РФ могли находиться в Азербайджане без визы не больше 90 дней в течение 6 месяцев, то есть 180 дней в году. После вступления в силу данного постановления срок нахождения для россиян сократится в два раза.
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