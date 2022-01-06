Власти Австралии отказали во въезде первой ракетке мира Новаку Джоковичу

Власти Австралии отказали во въезде в страну первой ракетке мира Новаку Джоковичу, который планировал принять участие в турнире Australian Open. Об этом сообщает сайт Пограничной службы Австралии (ABF).

«ABF может подтвердить, что господин Джокович не представил надлежащих доказательств, необходимых для въезда в Австралию, и его виза была аннулирована», — пояснили в погранслужбе.

При этом в пресс-службе пограничников напомнили, что не имеющие австралийского гражданства лица без визы, действующей на момент въезда в страну, или с аннулированной визой будут задержаны и высланы.

Теннисист не смог пройти паспортный контроль после прилета в Австралию из-за ошибки при подаче документов. Один из его сотрудников допустил ошибку, выбрав тип визы, который нельзя получить с медицинским отводом от вакцинации против коронавируса. Об этом недочете стало известно только при пересечении границы. В результате Джокович был помещен в комнату, охраняемую полицией, где провел много часов.

Ранее участие Джоковича в Australian Open, который должен пройти с 17 по 30 января, оказалось под вопросом, потому что 34-летний спортсмен отказывался сообщить свой статус вакцинации. При этом организаторы турнира требовали, чтобы участники были привиты или медотвод, сообщает РИА Новости.

Позднее отец Новака Джоковича Срджан Джокович рассказал о дальнейших действиях теннисиста после аннулирования австралийской визы. По его словам, тот возвращается в Сербию. «Наша гордость, наш Новак возвращается. Мы все должны приветствовать его как подобает», — подчеркнул Джокович-старший.