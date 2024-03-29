Власти Армении запретили транслировать передачи Владимира Соловьева в республике

Власти Армении запретили транслировать авторские программы Владимира Соловьева. Речь идет о передачах «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», которые показывали на телеканале «РТР-Планета». О запрете рассказал замминистра высокотехнологической промышленности Армении Авет Погосян.

Он отметил, что решение принято на основании статей 5 и 6 соглашения «О сотрудничестве в сфере массовых телекоммуникаций между правительствами Армении и России». Основывались армянские власти на фактах регулярных нарушений, которые зафиксировали в регионе, пишет ТАСС.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что российские телеканалы, которые транслируют свои передачи в республике, нарушают отдельные пункты соглашения между правительствами двух стран. Ереван консультировался по этому вопросу с Москвой и пытался разрешить ситуацию. Армянские власти заверяли, что осенью 2023-го в одной из передач Первого канала якобы прозвучали «оскорбительные и совершенно неприемлемые высказывания» в адрес высокопоставленных официальных лиц республики.