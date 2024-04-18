Власти Аргентины хотят присоединиться к НАТО в качестве глобального партнера

Власти Аргентины захотели присоединиться к НАТО в качестве глобального партнера. По словам главы Минобороны республики Луиса Петри, альянсу уже отправлена соответствующая заявка.

Он рассказал, что письмо передано замгенсеку НАТО Мирче Джоанэ. На бумаге написано, что Аргентина просит альянс взять ее, как глобального партнера этой организации, цитирует спикера ТАСС.

Петри также добавил, что в Аргентине продолжают восстанавливать связи, которые позволили бы аргентинцам модернизировать и обучать их силы в соответствии со стандартами НАТО.

31 мая 2018 года в Брюсселе подписали договор о глобальном партнерстве НАТО с Колумбией. Возглавлявший тогда республику Хуан Мануэль Сантос сказал, что страна не планирует стать членом альянса и участвовать в его военных операциях. В мае 2022-го президент США Джо Байден официально предоставил Колумбии статус основного союзника Соединенных Штатов вне НАТО.