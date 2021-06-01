Власти Альметьевска построят велодорожки и восстановят тротуары за 51 млн рублей

В Альметьевске потратят на строительство велодорожек и восстановление тротуаров 51 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Субподрядчик обязуется своевременно и качественно выполнить работы по объекту „Строительство велодорожек и восстановление тротуаров в г. Альметьевск“. Общая сумма договора составляет 51 000 000 рублей», — сообщается в документах.

Тротуары будут восстанавливать на улице Шевченко, от проспекта Строителей до Каскада прудов, а также на проспекте Тукая. Велодорожки построят на улицах Тухватуллина и Шевченко. Работы будет проводить ООО «Интер-Строй».

Завершить ремонт и строительство планируют к 15 сентября этого года.