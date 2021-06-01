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Ру Тат
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1 июня 2021  20:02
Марат Ишкильдин

Власти Альметьевска построят велодорожки и восстановят тротуары за 51 млн рублей

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В Альметьевске потратят на строительство велодорожек и восстановление тротуаров 51 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. 

«Субподрядчик обязуется своевременно и качественно выполнить работы по объекту „Строительство велодорожек и восстановление тротуаров в г. Альметьевск“. Общая сумма договора составляет 51 000 000 рублей», — сообщается в документах. 

Тротуары будут восстанавливать на улице Шевченко, от проспекта Строителей до Каскада прудов, а также на проспекте Тукая. Велодорожки построят на улицах Тухватуллина и Шевченко. Работы будет проводить ООО «Интер-Строй». 

Завершить ремонт и строительство планируют к 15 сентября этого года.

#Альметьевск #велодорожки
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