Власти Альметьевска намерены реализовать пилотный проект по «дарксторам»

В ближайшее время в Альметьевске планируется реализовать пилотный проект по развертыванию в городе dark store — платформы, которая позволит организовать сервис по доставке еды. Об этом во время прямого эфира сообщил глава района Тимур Нагуманов.

Спикер отметил, что у сервиса доставка продуктов будет бесплатная, а время реагирования на заявку составит 15 минут.

«Альметьевцы смогут заказывать повседневные продукты питания, бакалею, набор ингредиентов для субботнего завтрака. Это будет первый „даркстор“ от маркетплейса KazanExpress, который развернут именно в Альметьевске. Сейчас обсуждаются все нюансы по открытию», — сказал градоначальник.

Нагуманов подчеркнул, что открытие «дарксторов» повлечет за собой развитие инфрастуктуры, будут созданы новые рабочие места. Если опыт в Альметьевске окажется успешным, то его будут транслировать и на другие города Татарстана.

Нагуманов пояснил, что «дарксторами» (от английского dark store — «темный магазин») называют магазины без покупателей или склады, на которых собирают только онлайн-заказы.