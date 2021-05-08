Власти Актаныша назвали вымыслом то, что труженица тыла осталась без подарка из-за долгов

Информация о том, что пожилую жительницу деревни Новое Зияшево едва не оставили без подарка к 9 Мая из-за неуплаты сборов, появилась на днях в социальных сетях. Родственники уверяют, что про долг им в канун праздника напомнил глава сельского поселения. В администрации Актанышского района эту историю называют вымыслом и приводят свои доводы. В ситуации разбирался корреспондент ИА «Татар-информ».

Сообщение о том, что труженицу тыла едва не оставили без подарка, разместил в социальных сетях житель Набережных Челнов Ильнар Мусавиров. «В деревне Ново-Зияшево Актанышского района проживает моя бабушка. Ей 94 года...» — написал Мусавиров.

По его словам, председатель сельсовета Ильсур Фаттахов не отдает бабушке подарок к 9 Мая, мотивируя это тем, что она не заплатила сбор в 500 рублей по добровольному самообложению граждан. Такие решения принимаются на сельских сходах, деньги идут на благоустройство жилых территорий, строительство дорог, контейнерных площадок и многое другое. На каждый собранный сельчанами рубль государство доплачивает еще 4 рубля из бюджета в виде субсидии.

В то же время автор поста выложил видеоролик, который свидетельствует о том, власти района окружили заботой пожилую женщину. На видео труженице тыла вручают подарок ко Дню Победы от главы Актанышского района и зачитывают поздравительную открытку.

Как сообщил ИА «Татар-информ» руководитель аппарата совета Актанышского района Ильшат Вахитов, подарок от Президента РТ жительница деревни также получила в срок.

«Когда глава сельского поселения посетил дом труженицы тыла, она была у дочери в Набережных Челнах. Он не отдал подарок родственникам, поскольку захотел вручить его лично. Через несколько дней он узнал, что пожилая женщина приехала в деревню и вручил ей подарок», — сказал Вахитов.

Руководитель аппарата подчеркнул, что никаких разговоров о сборе денег не было.

«То, что труженица тыла не заплатила по самообложению, это сказки! Она освобождена от платежей решением сельского совета. Задолженность могла быть только у родственников, которые живут в этом доме, — у сына или внука. К пожилой женщине никто с таким вопросом не подошел бы», — уверен Вахитов.

Собеседник ИА «Татар-информ» уточнил, что в Актанышском районе проживают 10 фронтовиков, 61 вдова ветерана, 352 труженика тыла и 1,9 тыс. детей войны. «Мы никого не обделяем вниманием, приглашаем на мероприятия, дарим подарки. Как правило вручаем продуктовые наборы, чтобы заслуженные люди могли собраться с близкими за столом и отметить светлый праздник 9 Мая», — пояснил Вахитов.