Власти Афганистана хотят принять участие в саммите БРИКС в Казани

Талибы, которые находятся у власти в Афганистане, отправили в Москву письменную заявку на участие и.о. вице-премьера страны, руководителя политического крыла движения «Талибан»* Абдула Гани Барадара в саммите БРИКС, пишет РИА «Новости». Напомним, данное международное мероприятие проведут в Казани с 22 по 24 октября.

Письмо было отправлено помощнику Президента России Юрию Ушакову от исполняющего обязанности министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддина Азизи. Как отметил автор письма, участие властей Афганистана в саммите в Казани очень важно.

«Мы выражаем интерес к участию в саммите делегации высокого уровня, в том числе заместителя премьер-министра Афганистана Абдула Гани Барадара, а также меня (Нуриддина Азизи – прим. «Т-и») вместе с другими участниками», - говорится в сообщении.

Руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин уже подтвердил, что власти Афганистана действительно подали такую заявку.

Движение «Талибан»* находится у власти в Афганистане с конца лета 2021-го. РФ официально не признавала ту власть, которая сформировалась в Кабуле. Но, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, наша страна собирается принять решение об исключении движения «Талибан»* из списка террористов. В свою очередь, российский лидер Владимир Путин, говоря о статусе движения, заявил, что это постоянно обсуждается.

* признано террористическим и запрещено в России