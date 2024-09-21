Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Власти Афганистана хотят принять участие в саммите БРИКС в Казани
Талибы, которые находятся у власти в Афганистане, отправили в Москву письменную заявку на участие и.о. вице-премьера страны, руководителя политического крыла движения «Талибан»* Абдула Гани Барадара в саммите БРИКС, пишет РИА «Новости». Напомним, данное международное мероприятие проведут в Казани с 22 по 24 октября.
Письмо было отправлено помощнику Президента России Юрию Ушакову от исполняющего обязанности министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддина Азизи. Как отметил автор письма, участие властей Афганистана в саммите в Казани очень важно.
«Мы выражаем интерес к участию в саммите делегации высокого уровня, в том числе заместителя премьер-министра Афганистана Абдула Гани Барадара, а также меня (Нуриддина Азизи – прим. «Т-и») вместе с другими участниками», - говорится в сообщении.
Руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин уже подтвердил, что власти Афганистана действительно подали такую заявку.
Движение «Талибан»* находится у власти в Афганистане с конца лета 2021-го. РФ официально не признавала ту власть, которая сформировалась в Кабуле. Но, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, наша страна собирается принять решение об исключении движения «Талибан»* из списка террористов. В свою очередь, российский лидер Владимир Путин, говоря о статусе движения, заявил, что это постоянно обсуждается.
* признано террористическим и запрещено в России
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»