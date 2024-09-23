Власти Афганистана отметили важность участия в саммите БРИКС в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

О важности участия представителей правящего в Афганистане движения «Талибан»* в предстоящем в Казани саммите БРИКС заявил официальный представитель организации Сухейл Шахин, передает «РИА Новости».

Он отметил, что «Талибан» стало жертвой компании по клевете, которую ведут некоторые СМИ. По словам Шахина, участие в БРИКС поможет наладить взаимодействие и сотрудничество с другими странами для мирного сосуществования.

«Важно, чтобы мы приняли участие в таком саммите и форуме и представили свои взгляды и позицию по обсуждаемым вопросам. Это необходимо для глобального мира, взаимопонимания, сотрудничества и мирного сосуществования», – подчеркнул представитель «Талибан».

* признано террористическим и запрещено в России