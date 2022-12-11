Власти Абхазии следят за попытками открыть в Грузии «второй фронт» против России

Власти Абхазии «не теряют бдительности» в отношении Тбилиси, особенно на фоне информации, что эмиссары, в том числе польские, пытались открыть против России «второй фронт» в Грузии. Об этом заявил абхазский Премьер-министр Александр Анкваб, передает РИА Новости.

«Бдительность мы никогда не теряем ни в какой ситуации, тем более в сегодняшней, — сказал политик. — Особенно когда было много информации о том, что эмиссары из разных стран Европы, особенно из Польши, приезжали и инспирировали открывать второй фронт. Но, слава богу, пока этого не происходит».

Анкваб добавил, что ситуация в регионе «всегда напряженная», но выразил уверенность в том, что в соседней стране «много разумных людей, которые не допустят эскалации». По его словам, «каких-то акций, которые нас бы тревожили», там не проводятся.

26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии.