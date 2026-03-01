Власти Абу-Даби и Рас-эль-Хаймы оплатят проживание застрявших в ОАЭ туристов

Департамент культуры и туризма Абу-Даби и администрация Рас-эль-Хаймы взяли на себя расходы по размещению путешественников, которые не могут покинуть эмираты из-за ограничений на полёты в регионе. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно полученному туроператорами документу, департамент Абу-Даби официально поручил отелям продлевать проживание гостям, не имеющим возможности вылететь. Аналогичное решение приняли власти Рас-эль-Хаймы: они уведомили туроператоров о покрытии затрат на продление пребывания туристов. В настоящее время для застрявших гостей предусмотрено бесплатное размещение до трёх ночей.

Ранее российские авиакомпании объявили о вынужденной отмене части рейсов в Дубай и Абу-Даби и обратно в связи с продлением ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ.