«Власть и прогресс»: почему инновации не несут сегодня всеобщего процветания

Книга нобелевских лауреатов по экономике 2024 года «Власть и прогресс» объясняет рост неравенства при бурном развитии технологий и повальной цифровизации – крайне злободневную проблему для всех стран, где наблюдается этот процесс, в том числе для России. О том, почему стоит прочитать эту книгу, – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Американская экономика из триумфа частной инициативы и предпринимательского духа мутировала в сторону государственного капитализма

Фото: The White House

Капитализм мутирует

В западных научных кругах стало уже почти всеобщим признание того, что американская экономика из триумфа частной инициативы и предпринимательского духа мутировала в сторону государственного капитализма, опирающегося на небольшой круг новоявленных технологических гигантов. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность покупки доли в компании Intel, предположительно до 10% акций, для поддержки американского производителя микросхем. О тесном сращивании государственного сектора с проектами самого богатого человека Земли Илона Маска и говорить нечего. Акции десяти крупнейших технологических компаний США составляют около 41% общей рыночной стоимости индекса S&P 500.

При этом экономический рост Америки замедляется, а рынок труда ослабевает. Почему наблюдаемый бурный рост технологических компаний в США не ведет к национальному процветанию, а служит лишь узкой кучке их владельцев? Ответ на этот вопрос актуален не только для Америки, но и для всех стран мира, где наблюдается рост новых технологий и повальная цифровизация, в том числе и для России.

Новая книга нобелевских лауреатов

Возможным ответом на этот непростой вопрос стала книга Power and Progress: Our Thousand-Year Struggle Over Technology and Prosperity («Власть и прогресс: наша тысячелетняя борьба за технологии и процветание»), опубликованная в 2023 году в США. Ее авторы – американские ученые Дарон Аджемоглу и Саймон Джонсон, лауреаты Нобелевской премии по экономике 2024 года. На русский язык книгу перевели и опубликовали в 2024 году, ее можно купить в российских книжных магазинах.

Книга стала настоящим откровением и наделала много шума Скриншот

Книга стала настоящим откровением и наделала много шума, как и предыдущий мировой бестселлер Дарона Аджемоглу и еще одного нобелевского лауреата по экономике 2024 года Джеймса Робинсона «Почему одни страны богатые, а другие бедные» (книга опубликована в 2012 году).

В книге «Власть и прогресс» разбираются возможности и опасности нашего ближайшего будущего, инновации и технологические сдвиги, экономические и социальные тренды, закономерности развития общества и роли человека в нем, тенденции в области автоматизации и применении искусственного интеллекта, а также роли властей, владельцев и управляющих бизнес-структур, концентрирующих в своих руках основную часть прибыли от внедрения прогрессивных технологий. Даются историческая ретроспектива и прогнозы.

Ниже – самые ключевые идеи и цитаты из этой увлекательной и весьма полезной работы.

«Нам кажется, что технологии подарят нам всеобщее процветание. Это опасная иллюзия»

Нам кажется, что мы живем в очень благополучное время. Этим ощущением мы обязаны бурному технологическому прогрессу, особенно в части информационных технологий. Информатизация настолько опережает в своем развитии другие составляющие современного прогресса, что в сегодняшней Африке легче получить доступ к мобильной связи, чем к чистой воде.

ИИ, большие данные и роботы в скором времени изменят наши представления о работе и досуге Фото: © Юрий Кочетков / РИА Новости

Более того, этот прогресс набирает обороты. Мы в самом деле стоим на пороге больших технологических перемен. Может быть, самых больших в истории цивилизации. ИИ, большие данные и роботы в скором времени изменят наши представления о работе и досуге. Мы верим, что они сделают жизнь еще проще и лучше.

Нам кажется, что технологии подарят нам всеобщее процветание. Но это опасная иллюзия, хотя она владеет умами миллионов.

«Мы идем к сословному обществу, в котором «простолюдины» и «белая кость» живут раздельно»

Технологии обещают увеличить производительность всех секторов экономики. Однако это не значит, что благосостояние работников тоже вырастет. Совсем наоборот. В этом и весь парадокс.

В последние десятилетия технологии наступают по всем фронтам. Новые цифровые технологии повсюду – они приносят целые состояния предпринимателям, топ-менеджменту и некоторым инвесторам, но реальные доходы большинства рабочих почти не повышаются.

Реальные зарплаты людей, не имеющих высшего образования, неуклонно снижаются (у тех, кто имеет высшее образование, они растут незначительно). 12% американцев в возрасте от 25 до 54 лет не имеют работы – полвека назад таковых было вдвое меньше.

Стремительное сокращение хороших рабочих мест для большинства работников вкупе с быстрым ростом доходов маленькой прослойки общества – тех, кто сумел выучиться на IT-специалистов, финансистов и инженеров, – ведет нас к настоящему сословному обществу, в котором «простолюдины» и «белая кость» живут раздельно и разрыв между ними растет день ото дня. Нечто подобное предвидел Герберт Уэллс в своей «Машине времени» – антиутопии, в которой сегрегация на базе технологий доходит до того, что рабочие и капиталисты / правящая верхушка превращаются в разные биологические виды. В современной Америке неравенство, созданное новыми технологиями, достигло совершенно чудовищных размеров. И чем быстрее развиваются технологии, тем сильнее отстает уровень жизни наемных рабочих.

И тысячелетний исторический опыт, и то, что предстает нашим глазам сейчас, свидетельствуют об одном: не стоит ждать, что новые технологии автоматически, сами собой принесут общее процветание.

Бурный рост производительности из-за технологического прогресса не ведет к какому-либо повышению благосостояния простых работников Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Заработок сотрудника все меньше связан с реальным ростом его компании»

Технологический прогресс обычно воспринимается как прилив, подхватывающий все суда; считается, что так или иначе какую-то выгоду от него получит каждый. Никто не останется за бортом, и уж конечно, никому не станет хуже!

Теория, стоящая за идеей «прицепного вагона производительности», прямолинейна: когда производительность увеличивается, бизнес стремится увеличить и выход продукции. Для этого нужно больше рабочих, так что предприятия начинают нанимать новых людей. А когда несколько предприятий стремятся нанять людей одновременно, то начинают за них конкурировать – и повышают зарплаты.

Однако ни то, ни другое не гарантировано. Для начала – рост производительности необязательно увеличивает потребность в рабочей силе. Виной тому – автоматизация. Здесь авторы книги приводят такой шутливый пример:

«В будущем на заводе будут работать лишь двое сотрудников – человек и собака. Задача человека – кормить собаку, задача собаки – не подпускать человека к оборудованию».

Этот воображаемый завод может производить немало продукции, так что его средняя производительность – выработка, поделенная на одного сотрудника (человека), – будет очень высока. Однако предельная производительность работника (дополнительный вклад, который приносит работник, производя больше продукта) здесь ничтожна: единственный сотрудник занят лишь кормлением собаки, и подразумевается, что человек с собакой спокойно могут пойти погулять – выработка от этого не снизится. Если улучшить оборудование на этом заводе, выработка повысится; но вряд ли стоит ожидать, что его владельцы поспешат нанимать новых сотрудников с собаками – или повышать зарплату уже нанятому.

В Америке все чаще и чаще наблюдается такое явление, что заработок сотрудника все меньше связан с реальным ростом его компании. Бурный рост производительности из-за технологического прогресса не ведет (как уже говорилось выше) к какому-либо повышению благосостояния простых работников.

Самый серьезный выбор

Поскольку принцип «прицепного вагона» работает далеко не всегда, а механизмов автокоррекции, направляющих прогресс в сторону общего блага, не существует, мы стоим перед самым серьезным выбором – на экономическом, социальном, политическом уровнях. Новые машины и технологии не нисходят на нас в готовом виде с небес. Мы сами решаем, какими им быть: направить ли их на автоматизацию и надзор, чтобы снизить стоимость ручного труда, или создать новые задачи, обеспечив благосостояние наемных работников. Они могут стать источником общего блага или растущего неравенства в зависимости от того, как мы их используем и в какую сторону направляем наш научно-технический поиск.

И главный вопрос в том, кто именно делает этот выбор.

Общество может стать заложником видения, сформированного представителями власти и отвечающего их интересам. Подобное видение помогает лидерам в области бизнеса и высоких технологий осуществлять планы, делающие их еще богаче, влиятельнее, могущественнее. Элиты могут убеждать себя: что хорошо для них – хорошо и для общего блага. Могут даже прийти к мысли, что на благородном пути прогресса оправданы любые жертвы – особенно если высокую цену платят молчаливые и незаметные члены общества. Вдохновляемые таким эгоистичным видением, лидеры отрицают, что существует множество путей развития, имеющих очень разные последствия. Могут даже оскорбиться, если указать им на альтернативы.

Общество может стать заложником видения, сформированного представителями власти и отвечающего их интересам Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Неужели от гибельных идей, навязываемых людям без их согласия, нет никакой защиты? Как остановить влияние классовых предрассудков на развитие высоких технологий? Неужели мы обречены на бег в колесе, где сменяют друг друга горделивые и эгоцентричные фантазии, определяющие собой наше будущее?

Нет. Не стоит отчаиваться: история учит нас, что более инклюзивное видение – такое, которое прислушивается к голосам более широкого круга и яснее представляет себе последствия для всех, – вполне возможно. Общее процветание возможно там, где предприниматели и разработчики новых технологий вынуждены считаться с какими-то иными силами и отвечать перед ними; в этом случае методы производства и инновации развиваются в большем согласии с интересами простых людей.

Инклюзивное видение не избегает спорных вопросов – например, о том, стоит ли выгода для одних той цены, которую неизбежно заплатят другие. Оно оценивает все последствия социальных решений и не затыкает рты тем, кто от них не выигрывает.

Держаться ли нам узкого, эгоцентрического видения или перейти к более инклюзивному – тоже вопрос выбора. Исход зависит от того, найдутся ли в обществе альтернативные источники власти, сумеют ли те, кто не вхож в высокие кабинеты, организоваться и заставить себя услышать. Если мы не хотим подчиняться видению правящих элит, то должны найти способы им противостоять и противопоставлять их эгоизму свое, более инклюзивное видение. К сожалению, в век искусственного интеллекта это становится все сложнее.

Искусственный интеллект угрожает простым людям

Число свидетельств, что эти опасения вполне оправданны, неизменно растет. По-видимому, развитие ИИ движется по траектории, умножающей неравенство не только в индустриальных странах, но и во всем мире. Опираясь на огромные массивы данных, собранные IT-компаниями и авторитарными правительствами, ИИ уже сейчас душит демократию и укрепляет автократию.

Уже сегодня мы наблюдаем, как большинство рутинных задач даже в творческой сфере искусственный интеллект решает гораздо лучше людей. Это ведет к увеличению средней выработки на одного работника (человек может с помощью ИИ производить гораздо больше и быстрее), но такое увеличение не ведет к повышению предельной производительности этого же человека. Другими словами, люди в этом процессе становятся не так уж и нужны. Мы то и дело слышим, что из-за бурного развития технологий искусственного интеллекта все больше и больше людей, все больше и больше профессий становятся не востребованы. Студенты учатся в университетах и не знают, будут ли они нужны, когда закончат обучение, или их место займет искусственный интеллект.

Согласно исследованию McKinsey, планируемые инвестиции в создание, эксплуатацию и обеспечение инфраструктуры ИИ могут вырасти примерно до 7 триллионов долларов к концу десятилетия.

Однако в настоящее время эти колоссальные суммы просто не оказывают положительного влияния на рынок труда. Развитие ИИ, вероятно, будет сдерживать рост числа рабочих мест в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В Вирджинии, где находится крупнейшая в мире сеть центров обработки данных (около 330 центров запланированы или уже построены), прирост рабочих мест в строительной отрасли в этом году снизился примерно на 10% по сравнению с прошлым годом.

Искусственный интеллект замедляет наем персонала во многих секторах и ускоряет увольнения в других: на прошлой неделе Challenger Gray & Christmas сообщила в своем отчете о корпоративных увольнениях, что ИИ имел отношение к потере около 31 тыс. рабочих мест в этом году.

Уже сегодня мы наблюдаем, как большинство рутинных задач даже в творческой сфере искусственный интеллект решает гораздо лучше людей Фото: © Евгений Биятов / РИА Новости

Обманчивый технооптимизм

Никто из элиты не задумывается, как занять людей, выбывающих из-за технологического прогресса. Более того, для нее это еще и повод для сдерживания повышения зарплат уже работающим людям. Здесь наблюдается прямая финансовая выгода элит. Посмотрите только на рост благосостояния узкой кучки лидеров технологических компаний! У Илона Маска, например, состояние уже вплотную приблизилось к полутриллиону долларов.

Сколько бы ни говорили об общем благе, новые технологии не приносят выгоду автоматически всем и каждому. Обычно больше всего от них выигрывают те, кто их пропагандировал и внедрял. Отсюда «растут ноги» у лихорадочных проповедей о благе новых технологий со стороны власть предержащих и лидеров технологических компаний. Эти технооптимисты прекрасно понимают, что свое видение будущего они могут навязать всему обществу. И продолжить сказочно обогащаться.

Нам необходимо изменить будущее, создав противовес господствующему сейчас видению и прежде всего позаботившись о том, чтобы в общественном пространстве звучали разные голоса, интересы, точки зрения. Выстроив новые институции, доступ к которым будет открыт более широкому кругу людей, проложив пути для различных идей и мнений, мы сможем взломать монополию узкой группки людей на определение повестки дня – привилегию, которую они ни за что не отдадут по доброй воле.

Кроме того, нам необходимо найти способы укрощать и останавливать их эгоизм и гордыню – и это также вопрос норм и институтов. Гордыня блекнет и вянет, встречая сопротивление. Она смущается и потупляет взор, когда слышит основательные контраргументы, от которых нельзя просто отмахнуться. И (будем надеяться) исчезает как призрак, если назвать ее по имени и высмеять.

Что делать?

Гарантированного пути к достижению всеобщего процветания при бурном росте технологий у нас нет, однако ясно, что ключевую роль здесь могут сыграть демократические политические институты.

Почему демократии справляются с жизнью лучше, чем диктатуры или монархии? Неудивительно, что единого ответа мы здесь не найдем. Некоторые диктатуры попросту плохо управляются; большинство недемократических режимов склонно заводить «фаворитов», зачастую предоставлять им монополии, разрешать экспроприацию ресурсов в пользу элиты. Демократия же, как правило, не только разрушает олигархию, но и сдерживает аппетиты правителей и мешает нарушать закон. Демократия порождает больше возможностей для людей скромного достатка и создает более равное распределение власти. Часто ей удается успешно разрешать внутренние споры и конфликты мирными средствами. (Да, в последнее время демократические институты в США и значительной части остального мира показывают себя не с лучшей стороны.)

Есть и еще одна причина успеха демократии: возможно, в многоголосье – ее главная сила. Когда нет условий для господства одной-единственной точки зрения, более вероятно, что из множества противоборствующих голосов сложится баланс сил, который не даст власть имущим навязать свое эгоцентрическое видение всем остальным.

Преимущество демократии не просто в том, что она пытается вывести «среднее арифметическое» из разных мнений, но в том, что позволяет разным мнениям взаимодействовать и уравновешивать друг друга. Сила демократии – в том, что она дает возможность выбирать из нескольких точек зрения и обсуждать разногласия, которые при этом часто возникают. Отсюда важнейшее следствие: разнообразие – не просто «симпатичная черта», но нечто совершенно необходимое, чтобы сдерживать гордыню элит. Именно в разнообразии сама суть силы демократии.

Общее процветание возможно там, где предприниматели и разработчики новых технологий вынуждены считаться с какими-то иными силами и отвечать перед ними Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Этот аргумент почти диаметрально противоположен взгляду, общепринятому в политических элитах многих западных демократий, основанному на идее «делегирования власти технократам». Согласно этой точке зрения, в последние десятилетия получающей все больше поддержки, важные политические решения – например, касающиеся финансовой политики, налогообложения, кредитной помощи, смягчения изменений климата или регуляции ИИ, – должны принимать специалисты-технократы. Широкой публике лучше не вдаваться в детали сложных вопросов, в которых она, мол, все равно не разбирается.

Но мы выступаем не за то, чтобы граждане из всех слоев общества обсуждали законы термодинамики или выбирали голосованием наилучший алгоритм распознавания речи. Мы говорим о том, что технологический выбор – то, как мы используем алгоритмы, финансовые продукты, законы физики, – как правило, влечет за собой определенные социальные и экономические последствия; и в обсуждении этих последствий – того, считаем ли мы их желательными или хотя бы приемлемыми, – право голоса должно быть у каждого.

Общественная дискуссия, а не мнение кучки технологических нуворишей – вот путь к тому, чтобы новые технологии стали служить всему обществу. Именно такое решение высказывают авторы книги, и к нему, безусловно, необходимо прислушаться, в том числе и в нашем Отечестве. Книга рекомендуется к прочтению.