«Влаги катастрофически не хватает»: Нагуманов посетовал на засушливое лето

Во время прямого эфира глава Альметьевского района Тимур Нагуманов затронул ежегодную проблему для муниципалитета — нехватку воды в сельских поселениях. Проблемы с водоснабжением в основном возникают в летний период, в сезоны засухи, а также в тех населенных пунктах, которые находятся близко к городу и где активно ведется жилищное строительство.

«У нас опять засушливое лето. Влаги катастрофически не хватает. К сожалению, многие используют воду на полив огородов, газонов. Водопроводная сеть не выдерживает этой нагрузки. И на некоторых участках территорий, которые, например, находятся на краю улицы или на возвышенности, воды не хватает», — обрисовал ситуацию градоначальник.

Он признал, что это ежегодная проблема требует решения. По замене труб и канализации ведутся работы в рамках республиканской и федеральной программ — самообложения населения и «Чистая вода» соответственно.

В этом году специалисты проводят профилактические работы в ряде населенных пунктов путем промывки скважин для усиления напора воды, меняют трубы и устанавливают дополнительные скважины. «Уже есть понимание, как мы постепенно будем решать эту проблему», — заключил Нагуманов.