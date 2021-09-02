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2 сентября 2021  13:17

Владивосток может стать конкурентом Казани в борьбе за право проведения Олимпиады-2036

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Владивосток подаст заявку на проведение летней Олимпиады 2036 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова мэра города Константина Шестакова.

«Мы точно заявимся на Универсиаду. Понятно, что шансы не так высоки, но мы хотим заявиться на Олимпиаду 2036 года, на "Экспо". Это все то, что позволит создать нам дополнительно ту инфраструктуру, с которой жить на территории Владивостока будет ярче», – заявил сегодня Шестаков во время Восточного экономического форума.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Казань и Санкт-Петербург планируют подать заявки на право проведения летней Олимпиады 2036 года.

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#олимпиада 2036
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