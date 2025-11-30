Владислава Барулина обменяют из «Нефтехимика»

«Нефтехимик» хочет обменять форварда Владислава Барулина. Об этом стало известно из телеграм-канала агентства «Winners Hockey Agency», представляющего интересы игрока.

«После переговоров с ХК «Нефтехимик» принято совместное решение начать рассматривать возможные варианты обмена Владислава Барулина.

Мы ведём целенаправленную работу по выбору дальнейшего маршрута карьерного развития игрока, чтобы обеспечить ему наиболее подходящие условия для роста», - написано в сообществе агентства.

При этом Барулин продолжает принимать участие в тренировочном процессе команды и работает в обычном режиме.

Напомним, в июле 2025 года нижнекамцы подписали контракт с 29-летним нападающим до конца года.

В сезоне-2025/26 Барулин провел 31 матч за «Нефтехимик» и заработал 16 (7+9) очков. Ранее форвард в КХЛ выступал за хабаровский «Амур».

Всего на счету Барулина в КХЛ в регулярном чемпионате и плей-офф 213 игр 96 (45+51) очков.