Владислав Усанов: Уникальность фестиваля «Безнен заман» – в годовой системе сопровождения

Участие в VIII Слете творческой работающей молодежи принимают более 90 человек со всей республики. Как отметил в своем комментарии заместитель министра по делам молодежи РТ Владислав Усанов, это представители не только промышленности, но и социальной сферы, что делает проект особенно ценным для человеческого капитала Татарстана.

«Это уникальный проект, который позволяет вовлечь, помочь работающей молодежи получить творческую поддержку и траекторию роста», – сказал Усанов.

Главное отличие «Безнен заман» от других творческих форумов страны замминистра видит в системе долгосрочного сопровождения.

«Обычно фестивали ограничиваются конкурсной программой: приехали, выступили, получили награды и разъехались. Мы же стремимся к тому, чтобы талантливые ребята с предприятий не «исчезали» на год, а имели возможность получать новые компетенции на семинарах и мастер-классах постоянно», – пояснил он.

По словам Усанова, именно эта круглогодичная работа – от семинара в «Волге» до финальных гала-концертов – и составляет уникальность проекта в масштабах России.

«Так, чтобы сопровождение шло в течение всего года между фестивальными событиями, – это нужно поискать», – резюмировал заместитель министра.

