Владислав Третьяк: «Пора наезжать на Международную федерацию, чтобы нас услышали»

Фото: fhr.ru

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил о намерении добиваться возвращения сборной на международную арену через суд. По его словам, ФХР готовит иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в случае, если ИИХФ продолжит игнорировать обращения.

Третьяк подчеркнул, что федерация намерена действовать более жестко. «Мы сейчас подаем бумаги в Международную федерацию хоккея, чтобы нас включили в календарь. Если этого не будет, подаем в суд. Будем судиться, с позиции силы действовать уже, потому что пора наезжать на Международную федерацию, чтобы она услышала наш голос», — заявил он «Чемпионату».

Глава ФХР также раскрыл содержание диалога с ИИХФ. По его словам, аргумент международных чиновников остается неизменным. «Они говорят только одно слово – «безопасность». Что не могут гарантировать безопасности. Поэтому нас не приглашают на чемпионаты. Но они не приглашают нас даже на конгрессы – участвуем только онлайн», — добавил Третьяк.

Напомним, сборная России отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ИИХФ с весны 2022 года.