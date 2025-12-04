Владислав Третьяк о своем внуке в ХК «Сочи»: Это дело тренеров, я не могу на это влиять

Фото: hcsochi.ru

Президент федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что в ХК «Сочи» не доверяют его внуку голкиперу Максиму Третьяку, поэтому он пропускает в каждом матче, когда выходит на замены.

По мнению трехкратного олимпийского чемпиона в этом сезоне его внук ни разу не вышел в стартовом составе. При этом после трех месяцев в отсутствии игровой практики его выпускали на замены в матчах против таких соперников как ЦСКА и СКА.

«Пропустил три гола за пять минут. Там еще неудача — один на один отражает. Шайба уходит назад к борту, оттуда бросок, и рикошет в сетку от спины. Там все голы такие… Один может быть только — его. Остальное — защитники его бросили. И очень сложно так играть без практики.

К сожалению, они не доверяют Максиму. Это дело тренеров, я не могу на это влиять. Он и в "Ладе" не в заявке был, и сейчас тоже. Он когда переходил, планировал, что в "Сочи" будет играть. Но там взяли и купили вратаря из НХЛ.

У них же сломался Павел Хомченко, остался молодой вратарь из ВХЛ. Пришел Максим, и он мог играть. Только пришел — через неделю берут Илью Самсонова. Ну как? Зачем вы тогда Третьяка брали? Кто это делает?» – сказал Третьяк-старший «Матч ТВ».

В КХЛ Максим Третьяк выступает с 2013 года. На его счету 129 матчей в лиге при общем показателе полезности 88,8% и коэффициенте надежности 3,69%. В сезоне-2025/26 за «Сочи» он провел 2 матча.