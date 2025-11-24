Владислав Третьяк о работе Бенуа Гру в «Тракторе»: Тренер не всегда виноват

Фото: hctraktor.org

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением относительно отставки главного тренера Бенуа Гру в «Тракторе». 17 ноября 57-летний специалист покинул данный пост по собственному желанию по причине усталости и постоянного стресса.

«Тренер не всегда виноват: нестабильно играют вратарь, оборона очень слабо выглядит. Атака неплохая, но она начинает играть, когда проигрывает, а надо так играть с самого начала», – приводит слова Третьяка ТАСС.

После отставки Бенуа Гру исполняющим обязанности был назначен его помощник Рафаэль Рише.

«Трактор» занимает шестое место на «Западе» в турнирной таблице КХЛ. В активе челябинцев 31 очко после 30 игр.

Ближайшую встречу «Трактор» проведет против «Шанхайских Драконов» 26 ноября в Челябинске. Начало матча – в 17:00 мск.