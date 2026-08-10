Владислав Шапша выразил соболезнования семьям погибших в Нижнекамске

Губернатор Калужской области Владислав Шапша выразил соболезнования семьям погибших при атаке на Нижнекамск. Об этом он написал в своем официальном канале в МАКС.

«Враг совершил очередное бесчеловечное преступление. Варварский террористический акт на гражданские объекты в Нижнекамске унес жизни мирных жителей. Много пострадавших. От себя лично и от жителей региона выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Раненым – скорейшего выздоровления. Калужская область скорбит вместе с Татарстаном», – написал Шапша.